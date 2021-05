Dramatische Zahlen : Kampf gegen die Zeit: Spahn auf heikler Impf-Mission in Südafrika

Die erste weite Dienstreise in Zeiten der Pandemie führt Gesundheitsminister Jens Spahn nach Südafrika. Seine Mission: Der Aufbau einer Impfstoffproduktion. Ein Vor-Ort-Bericht aus Pretoria.

Pretoria | Vom Impfgipfel in Berlin geht es für Gesundheitsminister Jens Spahn direkt zum Flieger nach Südafrika: Dort sagt er am Freitag mehr Geld und Unterstützung für den Aufbau von Kapazitäten zur Impfstoff-Produktion zu. Deutschland sei bereit, bis zu 50 Millionen Euro und mehr bereit zu stellen, so die Botschaft. „Jeder, der will auf der Welt“ müsse ein...

