RKI-Daten : Corona-Lage: Starker Anstieg der 7-Tage-Inzidenz

Die Fallzahlen gehen hoch: Die 7-Tage-Inzidenz steigt in nur zwei Tagen beinahe um 10 Erkrankte je 100.000 Bürger.

Berlin | Erneut ist die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner stark angestiegen: Die 7-Tage-Inzidenz lag laut Robert Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen bundesweit bei 95,6. Am Donnerstag hatte sie noch bei 90, am Mittwoch bei 86,2 gelegen. Außerdem meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland binnen eines Tages 17 482 C...

