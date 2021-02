Erneute Corona-Sonderzahlungen : Spahn bestätigt: 1500 Euro für Angestellte in der Medizin

Angestellte in der Medizin sollen eine erneute Corona-Sonderzahlung erhalten.

Berlin | Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat bestätigt, dass "besonders belastete" Beschäftige im medizinischen Bereich eine erneute Sonderzahlung von 1500 Euro erhalten sollen. Der Bund nehme dafür 450 Millionen Euro in die Hand, so Spahn. Mehr in...

