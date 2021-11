Deutsche Hotspots im Überblick : Zahl der Covid-Toten übersteigt 100.000 – 75.000 Neuinfektionen

In mehreren Landkreisen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz mittlerweile über 1000. Bei den Corona-Toten ist die Marke der 100.000 nun überschritten. Die Corona-Lage im Überblick.

Berlin | Die Zahl der Corona-Toten in Deutschland hat die Schwelle von 100.000 überschritten. Wie das Robert-Koch-Institut am frühen Donnerstagmorgen unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter meldete, starben seit Beginn der Pandemie insgesamt 100.119 Menschen in Deutschland nach einer Corona-Infektion. Mehr als 5,5 Millionen Menschen infizierten sich demn...

