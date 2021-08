Kommentar : Corona und die Schulpolitik: Föderalismus zum Abgewöhnen

Bald startet die Schule wieder in Niedersachsen. Mobile Luftfilter gegen eine Ausbreitung des Corona-Virus wird es in kaum einem Klassenraum geben. Anders als in anderen Ländern. Ein Kommentar.

Osnabrück | Es gibt durchaus Argumente, die für den bildungspolitischen Föderalismus in Deutschland sprechen. Nur leider liefern die Kultusminister der Länder mit ihrer Corona-Politik immer wieder Argumente dagegen. Die Frage nach der Anschaffung von mobilen Luftfiltern ist ein weiteres Beispiel dafür. Ist es denn so schwer, dass sich 16 erwachsene Politiker auf ...

