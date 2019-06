D-Day vor 75 Jahren : „Das Schicksal der Welt hing von ihrem Erfolg ab“

Bei der Landung in der Normandie im Zweiten Weltkrieg boten die Alliierten die größte Armada der Kriegsgeschichte auf. Die gewaltige Militäroperation vor 75 Jahren war der Auftakt zur Befreiung Frankreichs und Westeuropas von der Nazi-Herrschaft.

von Katrin Pribyl und Birgit Holzer

06. Juni 2019, 12:16 Uhr

Paris / London | Der Weg in die Hölle war von Übelkeit begleitet. Schulter an Schulter und doch einsamer als je zuvor saßen die Männer in ihren schaukelnden Booten, kaum einer, der sich nicht übergeben musste, während Salzwasser auf die Stahlhelme prasselte und die hohen Wellen gegen die Boote schwappten. „Mir war egal, ob ich erschossen werde oder nicht, ich wollte nur runter vom Landungsboot und wieder festen Boden unter den Füßen spüren“, erinnerte sich Robert Coupe aus dem englischen Blackpool vor wenigen Jahren.

Es war kalt, miserables Wetter trotz Anfang Juni. Über den Soldaten Tausende Bomber, vor ihnen die Sanddünen und der anhaltende Feuerschlag der Schiffsgeschütze, die deutsche Befestigungsanlagen beschossen. In einem anderen britischen Landeboot, so erzählen es Anwesende später, versuchte ein Befehlshaber, mit Shakespeares „Heinrich V.“ die Truppen zu motivieren: „Und Edelleut in England, jetzt im Bett, Verfluchen einst, dass sie nicht hier gewesen.“

Die letzten langen Meter wateten die Soldaten durchs kalte Wasser, bis zur Achselhöhle reichte es Robert Coupe, dessen Einheit bei der Schlacht um Caen zum Einsatz kam. Unzählige sollten jedoch nie lebend den Strand erreichen. Es wurde so viel geschossen und gebombt, dass kaum noch jemand erkannte, aus welcher Richtung die Granaten und Kugeln kamen. „Sehr beängstigend, sehr beängstigend“, sagte später einer der britischen Soldaten. Gleichwohl habe ein Gefühl von Aufregung geherrscht, „mit einem Knoten im Magen“. Die Männer wussten, dass sie gerade Geschichte schrieben.



Es war der 6. Juni 1944, und mit diesem Morgen wurde der Beginn des Endes des Zweiten Weltkriegs eingeläutet. So jedenfalls bezeichnet die Öffentlichkeit im Königreich gerne diesen historisch besonderen Tag, als mehr als 155.000 Soldaten in der Normandie landeten. Mit dem D-Day startete die Operation Overlord, durch die die Anti-Hitler-Koalition unter Federführung der USA und Großbritanniens eine Westfront eröffnete. Mehr als 4000 Landungsboote brachten Tausende Männer aus den USA und Großbritannien, aus Frankreich, Polen, Kanada oder Australien an den rund 30 Kilometer langen Küstenstreifen, den die Alliierten in fünf Landezonen eingeteilt hatten.

„Niemals vergessen“

Im Hinterland der Küste landeten zudem rund 23.000 Soldaten in roten und weißen Fallschirmen. Dagegen hatte die Wehrmacht mit einer Invasion weiter nördlich bei Calais gerechnet, wo deshalb die meisten der Divisionen stationiert waren. Es kam anders.

Am Ende hatten die Deutschen „der größten alliierten Invasion, die jemals gebildet wurde“, wie es der britische Historiker Toby Haggith vom renommierten Imperial War Museum nennt, lediglich 50.000 Mann entgegenzusetzen. Seitdem sind 75 Jahre vergangen. Nun fanden die Gedenkveranstaltungen statt.



Bei jener im britischen Portsmouth erinnern gestern Königin Elizabeth II., Thronfolger Prinz Charles, die scheidende Premierministerin Theresa May sowie US-Präsident Donald Trump, der französische Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel an den D-Day.

Es ist ein berührender Moment, als John Jenkins die Bühne betritt, als sich die Queen erhebt wie auch unter großem Beifall die zahlreichen Staats- und Regierungschefs und die rund 300 Veteranen und Tausende Soldaten und Zuschauer aus aller Welt im Publikum.



Er fühle sich geehrt, hier zu sein, sagt der Brite Jenkins, sichtlich bewegt, stellvertretend für die Kameraden zu sprechen. Seine Botschaft: „Wir dürfen niemals vergessen.“ Erinnerungen an jenen Tag hat auch die 93 Jahre alte Elizabeth II., die damals eine Ausbildung zur Kraftfahrerin und Automechanikerin bei der Armee absolvierte. Die Kriegsgeneration, „meine Generation“, sei widerstandsfähig, sagt die Monarchin zum Abschluss der offiziellen Zeremonie. Ihr Vater, König George VI., habe einen neuen Geist und eine unbezwingbare Entschlossenheit gefordert. „Genau das haben viele mutige Männer mit in die Schlacht gebracht, nun, da das Schicksal der Welt von ihrem Erfolg abhing.“



Die Queen, gewohnt farbenfroh in pinkem Mantel und passendem Hut, wendet sich schließlich an die Veteranen:

„Im Namen des gesamten Landes, in der Tat der ganzen freien Welt, sage ich mit Demut und Freude: Danke.“

Die Zeremonie war persönlich, emotional, und es ging weniger um aktuelle Politik als um die Erinnerung an jene Menschen, die größte Opfer brachten, ob Männer an der Front oder Frauen, die in der Heimat eine wichtige Rolle spielten. Immer wieder wurden Briefe, Berichte und Tagebucheinträge von Soldaten oder Angehörigen vorgelesen, im Hintergrund liefen auf einem großen Bildschirm Schwarz-Weiß-Aufnahmen von damals.

Merkel betonte die Bedeutung, als deutsche Kanzlerin bei der Veranstaltung dabei sein zu können. „Dass wir heute gemeinsam für den Frieden und die Freiheit eintreten, das ist ein Geschenk der Geschichte, das es zu schützen und zu pflegen gilt.“



Schrecken soll sich niemals wiederholen

In einer gemeinsamen Erklärung bekannten sich die 16 teilnehmenden Länder zu ihrer Verantwortung, dafür zu sorgen, dass sich die Schrecken des Zweiten Weltkriegs niemals wiederholen. „In den vergangenen 75 Jahren haben sich unsere Nationen für den Frieden in Europa und der Welt eingesetzt, für Demokratie, Toleranz und Rechtsstaatlichkeit“, hieß es. „Wir werden als Verbündete und Freunde zusammenarbeiten, um diese Freiheiten zu verteidigen, wann immer sie bedroht sind.“

In der französischen Normandie gibt es ebenfalls Jubiläumsveranstaltungen mit internationalen Gästen, aber anders als vor fünf Jahren ohne Merkel und ohne den russischen Präsidenten Wladimir Putin, den der ehemalige französische Präsident François Hollande trotz des damals frischen Krim-Konflikts eingeladen hatte. Das ist umso überraschender, da Macron wie sein Vorgänger Hollande historische Jahrestage gerne für prunkvolle Zeremonien nutzt, in denen er die Bedeutung des Friedens und der europäischen Einheit betont. Immerhin reiste Trump am Donnerstag an die französische Küste.

Mit dem US-Präsidenten war ein Mittagessen geplant sowie eine gemeinsame Zeremonie auf dem US-amerikanischen Friedhof in Colleville-sur-Mer. Zur internationalen Feier im Abschnitt Juno Beach, wo 1944 mehr als 20.000 kanadische Soldaten landeten, kommt statt Macron allerdings Premierminister Édouard Philippe. Der Präsident selbst nimmt an einer Hommage für 177 getötete Soldaten der Kommandoeinheit der Freien Französischen Marine unter Philippe Kieffer teil.



So mutig diese auch gewesen seien, so handele es sich bei dieser besonderen Ehre für 177 Franzosen angesichts der rund 150.000 Soldaten aus aller Welt, die in der Normandie kämpften, um eine „Verzerrung der Ereignisse“, sagt der französische Historiker Olivier Wieviorka, Autor eines Buches zum Thema, das auf Englisch unter dem Titel „Normandy“ (Verlag: The Belknap Press) erschienen ist. Ihm zufolge werde die Rolle der französischen Résistance oft überbetont: Zumindest aus militärischer Sicht sei sie minimal gewesen – sie beschleunigte die Befreiung, entschied aber nicht über den Krieg.