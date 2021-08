Hohe Inzidenz im Nachbarland : Dänemark will keinen Corona-Lockdown mehr – was Ungeimpften droht

Die dänische Regierung schließt trotz hoher Inzidenz einen weiteren Lockdown in der Corona-Krise aus. Das Nachbarland erwartet eine Epidemie der Ungeimpften.

Kopenhagen | Die Zeit der nationalen Lockdowns in Dänemark ist laut Regierungschefin Mette Frederiksen vorbei. Das sagte die Sozialdemokratin am Montagnachmittag bei einer Pressekonferenz in Kopenhagen. Für die Zukunft erwarte sie keine umfangreichen Schließungen aufgrund der Corona-Pandemie mehr – "weil wir die Superwaffe haben: die Impfstoffe", so Frederiksen. S...

