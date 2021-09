Kippen sammeln : Dänemark: Arbeitslose sollen gemeinnützige Dienste leisten – bei „Integrationsbedarf“

Geld kriegt nur, wer Müll sammelt: Dänemark führt eine Dienstpflicht für Arbeitslose mit "Integrationsbedarf" ein. In einer ersten Phase sind 20.000 Personen betroffen.

Kopenhagen | Die dänische Regierung will einige Arbeitslose dazu verpflichten, 37 Stunden in der Woche zu arbeiten. Die Maßnahme ist Teil eines Reformpakets, das Ministerpräsidentin Mette Frederiksen vorstellte. Es gehe um Arbeitslose mit "Integrationsbedarf", die vom Staat finanzielle Unterstützung bekommen. "Rechte und Pflichten müssen Hand in Hand gehen", so di...

