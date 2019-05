Offizielle Bestätigung : Großbritannien: Darum entlässt May Verteidigungsminister Williamson

Ein Regierungssprecher bestätigte, dass der britische Verteidigungsminister Williamson seinen Posten räumen musste.

01. Mai 2019, 19:15 Uhr

London | Die britische Premierministerin Theresa May hat Verteidigungsminister Gavin Williamson gefeuert. Williamson sei mitverantwortlich für ein Leck, durch das die Entscheidung der britischen Regierung bekannt wurde, den chinesischen Technologiekonzern Huawei unter Bedingungen am 5G-Netzausbau im Vereinigten Königreich zu beteiligen, teilte Downing Street am Mittwochabend mit. Dies habe eine Untersuchung ergeben.