SPD, Grüne und FDP : „Koalition auf Augenhöhe“: Die wichtigsten Vorhaben aus dem Ampel-Vertrag

SPD, Grüne und FDP haben sich auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag für eine zukünftige Ampel-Regierung in Deutschland geeinigt. Stück für Stück werden nun die ersten Details bekannt.

Berlin | Die Parteien der geplanten Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP haben sich auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag unter dem Titel "Mehr Fortschritt wagen" geeinigt. In dem am Mittwoch in Berlin vom designierten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vorgestellten Papier stehen zentrale Vorhaben wie eine Initiative für den Bau von 400.000 Wohnungen, eine ...

