Kommentar : Delta-Gefahr: Wie es auch ohne Impfpflicht gehen kann

Ein beliebtes Argument der Impfskeptiker: Die Lage sei ja gar nicht so dramatisch, auch in Großbritannien sei kein Gesundheitsnotstand in Sicht. Wozu also das Theater?

Berlin | Dabei wird freilich übersehen, dass es die Impfbereitschaft der anderen ist, die die Delta-Gefahr einhegen, aber eben noch längst nicht bannen konnte. Das Thema spaltet Deutschland immer tiefer. Eine Mehrheit will inzwischen die Impfpflicht, das wäre vor ein paar Wochen noch undenkbar gewesen und zeigt Frust und Angst, der Impf-Unwille der anderen ...

