Scharfe Kritik an europäischen Helfern auf Lesbos : Ägäis-Gouverneur: Frontex kann gerne gehen

Dass die Flüchtlinge für Lesbos eine Belastung darstellen, ist bekannt. Der Gouverneur der Region Nordägäis weist nun darauf hin, dass dies nach seinem Dafürhalten auch für die Präsenz vieler europäischer Helfer gilt. Die Frontex-Boote könnten genauso gut abgezogen werden.

von Burkhard Ewert

04. November 2019, 12:33 Uhr

Mytilene | Der neue Gouverneur der griechischen Region Nordägäis, Konstantinos Moutzouris, hat den Beamten der europäischen Grenzschutzmission Frontex schwere Vorwürfe gemacht. „Sie kommen mit alten Schiffen und machen nichts, außer dass sie Ouzo trinken“, sagte er. „Von mir aus können sie gerne wieder nach Hause fahren.“



Moutzouris ist seit dem 1. September Verwaltungschef der nordägäischen Inseln, zu denen die Flüchtlings-Hotspots Lesbos und Samos zählen. Der Gouverneur kritisierte auch, dass die hohe Zahl der Mitarbeiter von Hilfs- und Nichtregierungsorganisationen negative Verdrängungseffekte für die einheimische Bevölkerung habe.

"Sie blockieren Wohnungen"

Ihm zufolge handelt es sich um mindestens 2000, wenn nicht 3000 Beschäftigte ausländischer Organisationen, die wegen der Flüchtlingskrise derzeit allein auf Lesbos tätig sind. Einige erhalten beachtliche Auslandszuschläge. „Sie blockieren alle Wohnungen, sie zahlen hohe Preise.“ Studenten und andere einkommensschwache Einheimische hätten Probleme, eine Unterkunft zu finden.

Andererseits sei er den Helfern dankbar, sagte der Gouverneur. „Einige machen gute Arbeit, wenn auch nicht alle.“ Die Versorgung der Flüchtlinge, Frontex-Kräfte und Helfer biete zudem Einkommensmöglichkeiten für die heimische Wirtschaft. Trotzdem sei die Lage eine Belastung, die die Bevölkerung nicht länger hinnehmen wolle. Selbst beim Kirchgang hätten ihn die Einheimischen bedrängt, endlich dafür zu sorgen, dass die Zahl der Flüchtlinge sinke. Als weiteres Beispiel der Belastung nannte der Gouverneur das Krankenhaus. Auf 120 Griechen, die dort im Schnitt täglich in Behandlung seien, kämen inzwischen täglich ebensoviele Migranten aus den Lagern Moria oder Karatepe. Der Unmut in der einheimischen Bevölkerung wachse.





Auf Lesbos und Samos leben derzeit weit mehr als 20.000 Flüchtlinge. Sie bilden fast ein Fünftel der Gesamtbevölkerung beider Inseln. Moutzouris äußerte sich aus Anlass eines Besuchs des niedersächsischen Innenministers Boris Pistorius (SPD). Der Gouverneur war Rektor der Technischen Universität Athen, bevor er das neue Amt antrat. Er steht der regionalen zivilen Verwaltung in der nördlichen Ägäis vor, vergleichbar mit einem Regierungspräsidenten in Deutschland. Allerdings wird er direkt gewählt. Moutzouris erzielte eine Zustimmung von weit mehr als 60 Prozent. Sein Bezirk erstreckt sich über zahlreiche griechische Inseln, die in einer Ausdehnung von rund 300 Kilometern vor der türkischen Küste liegen.



Der Commander der örtlichen Küstenwache bestätigte die Kritik des Gouverneurs an der Effektivität des Frontex-Einsatzes. „Wir brauchen Schiffe zur Frühaufklärung, mit Radar und Wärmekameras, nicht nur Boote, die auf Seenotrettung ausgelegt sind.“ Diese würde Frontex aber nicht entsenden. Auch Drohnen und Hubschrauben würden helfen. Ziel müsse es sein, dass Einwanderer gar nicht erst in Boote steigen, sondern auf der türkischen Seite im Hinterland oder während der Bereitmachung der Boote an der Küste aufgegriffen würden. Dies könne Frontex nicht leisten.