Weltklimakonferenz : Deutschland unterzeichnet Erklärung zu Verbrennerautos nicht

Autoverkehr gehört zu den größten Verursachern von Treibhausgasen. Beim Klimagipfel geht es darum, wie die Mobilitätswende gelingen kann. Für den Verbrennungsmotor soll die letzte Stunde schlagen.

Glasgow | Deutschland beteiligt sich zunächst nicht an einer Allianz von zwei Dutzend Staaten, die ein Enddatum für den Verkauf von Benzin- und Dieselautos festsetzen wollen. Ein Sprecher des Bundesumweltministeriums sagte am Mittwoch auf der Weltklimakonferenz in Glasgow, Deutschland werde die Erklärung zu Null-Emissions-Autos „heute nicht unterzeichnen“. D...

