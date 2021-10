Deutschlandtag der Jungen Union : Wie der CDU-Nachwuchs jetzt Spahn und Linnemann feiert

Nach ihrer Niederlage bei der Bundestagswahl läuft bei CDU und CSU die Aufarbeitung. Auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Münster zeigen sich Verunsicherung – und Präferenzen für die Laschet-Nachfolge.

Münster | Es ist also quasi entschieden. Eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP wird aller Wahrscheinlichkeit nach in den nächsten vier Jahren Deutschland regieren, und CDU/CSU werden nach 16 Merkel-Jahren in die Opposition wechseln müssen. Damit – das wird klar, wenn man sich auf dem Deutschlandtag der Jungen Union (JU) in Münster umhört – haben sich die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.