Kraftklub, Toten Hosen und mehr : Musiker setzen mit Konzert in Chemnitz ein Zeichen gegen Rechts

#wirsindmehr in Sachsen: Deutsche Musikgrößen akzeptieren die marschierenden Rechten in Chemnitz nicht.

von Christian Ströhl

30. August 2018, 13:59 Uhr

Chemnitz | Nach den gewaltsamen Ausschreitungen in Chemnitz formiert sich gesellschaftlicher Gegenprotest. Vor allem ein kostenloses Konzert gegen Rechts am Montag erregt Aufsehen, weil viele deutsche Musikgrößen daran teilnehmen. In den sozialen Netzwerken wurde unter dem Motto #wirsindmehr zur Teilnahme aufgerufen.

An dem Konzert in Chemnitz nehmen unter anderem die Punkbands Die Toten Hosen und Feine Sahne Fischfilet, die Rapper K.I.Z, Marteria und Casper sowie die Chemnitzer Rockband Kraftklub teil. Tote-Hosen-Sänger Campino sagte am Mittwochabend bei einem Konzert in der Berliner Waldbühne, es gehe darum, klarzumachen, dass viele Menschen gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit seien. Feine Sahne Fischfilet schrieben auf Twitter: "Dem rassistischen Mob darf man nicht unwidersprochen die Straße überlassen."

