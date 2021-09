Teure Sanierung : Die Marine hat ihr Segelschulschiff „Gorch Fock“ zurück

Die Marine freut sich: Ihr Schulschiff kehrt nach langer Sanierung in den Heimathafen zurück. Doch die Instandsetzung war sehr teuer. Es gibt mahnende Stimmen, dass sich das nicht wiederholen darf.

Wilhelmshaven | Fast sechs Bauzeit, 135 Millionen Euro Kosten - aber nun hat die deutsche Marine ihr runderneuertes Segelschulschiff „Gorch Fock“ zurück. Die Bremer Lürssen-Werft übergab den Dreimaster am Donnerstag in Wilhelmshaven dem Auftraggeber. Die „Gorch Fock“ lief noch am späten Nachmittag in die Nordsee aus. Sie wird kommenden Montag (4.10.) in ihrem Heim...

