Maßnahmen enden : Die Masken fallen: Johnson öffnet England und erntet Kritik

Der britische Premier setzt für die Zeit nach dem Ende der Corona-Maßnahmen auf die Selbstverantwortung. Doch die Briten sind frustriert von den widersprüchlichen Ansagen und dem Verhalten der Regierung.

London | Für Boris Johnson hätte das Wochenende vor dem als „Freedom Day“ bezeichneten Ende fast aller Corona-Maßnahmen an diesem Montag in England kaum schlechter laufen können. Ausgerechnet Gesundheitsminister Sajid Javid steckte sich mit dem Coronavirus an - und das obwohl er zweifach geimpft ist. Zunächst hieß es, der britische Premierminister und sein ...

