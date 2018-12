Kommentar : Die USA verlassen Syrien - Trumps gute Entscheidung

Der amerikanische Abzug aus Syrien ist ein kleiner Paukenschlag – und endlich einmal ein Signal der Entspannung in einer an echten und künstlichen Konflikten so reich gewordenen Welt. Deutschland sollte der Schritt ein wenig beschämt hinterlassen.

von Burkhard Ewert

19. Dezember 2018, 17:51 Uhr

Osnabrück | Die Entscheidung der US-Regierung mag Falken nicht gefallen, aber sie beruhigt die Region. Russland pflegt hier als Verbündeter traditionell seine Interessen. Eine zusätzliche amerikanische Einmischung barg an jedem einzelnen Tag das Risiko einer Eskalation; das eine oder andere Mal wäre es um ein Haar dazu gekommen. Völkerrechtlich legitimiert war die Präsenz der Amerikaner anders als der der Russen übrigens nie, sofern so etwas heute noch interessiert.

Mit dem Abzug steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Baschar al-Assad in Damaskus noch eine Weile am Ruder bleibt. Das mag man wegen Untaten seiner Soldaten im Bürgerkrieg bedauern. Aus humanitärer Sicht muss es kein Fehler sein. Der Krieg zieht sich schon viel zu lange. Eine Verständigung auf einen geordneten Übergang unter Rückstellung eigener machtpolitischer Interessen auch des Westens hätte ihn schon vor Jahren beenden können. Zahllose Menschen starben zusätzlich, weil sich auch Deutschland zwischenzeitlich notorisch auf eine Absetzung Assads als Ziel versteift hatte. Als seien die Entwicklungen nach dem Sturz Muammar Gaddafis in Libyen oder Saddam Husseins im Irak welche, denen man nacheifern sollte.

Donald Trump mag unberechenbar und erratisch sein. Im Falls Syrien hat er richtig entschieden. Schon jetzt geht das Leben in Teilen des Landes wieder einen halbwegs geregelten Gang. Für die Kurden freilich bedeutet der Schritt, einen wichtigen Anwalt verloren zu haben. Umso bitterer, weil zwischenzeitlich große Erwartungen geweckt wurden. Von Absprachen zu ihrem Schutz ist auszugehen – zumindest ist das zu hoffen.

Folgen Sie unserem Autoren gerne bei Twitter.