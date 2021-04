Ausgangssperre, Schulen, Handel : Diese Regeln stehen in der Vorlage zum Notbremse-Gesetz

Mit der geplanten Gesetzesänderung zieht der Bund mehr Kompetenzen in der Pandemiebekämpfung an sich. Ein Überblick.

Berlin | Die Bundesregierung hat ihre Pläne für eine stärkere Vereinheitlichung der Corona-Schutzmaßnahmen in Gebieten mit hohen Infektionszahlen konkretisiert. In einer "Formulierungshilfe" für die Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD, die der Nachrichtenagentur AFP am Samstag vorlag, schlägt die Regierung bundesweit einheitliche nächtliche Ausgangssperre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.