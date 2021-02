Hilfe für Abiball, Feier und Co. : „Diese Zeit kriegen wir nie wieder“ – Wie Corona Abiturienten den Abschluss versaut

Normalerweise wären Abiturienten zu dieser Jahreszeit im Prüfungsstress und würden nebenbei ihre Abschlussfeier planen – mit allem, was dazu gehört. In diesem Jahr ist allerdings ungewiss, wie einer der Höhepunkte im Leben der Schüler aussehen wird. Wir haben nachgefragt.

Osnabrück | „Neulich haben wir darüber geredet, dass jetzt gerade eigentlich unser Winterball stattgefunden hätte – da kommt schon Wehmut und Traurigkeit auf“, berichtet Christoph Thomann. Der 19-Jährige ist Schüler am Albertus-Magnus-Gymnasium in Friesoythe in Nie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.