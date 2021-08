Kommentar : Cannabis: Mehr Freiheit für Kiffer

Cannabis-Konsum ist weit verbreitet, gilt aber immer noch als Straftat. Das soll sich ändern - zurecht. Nicht nur in Wahlkampf-Zeiten. Ein Kommentar

Osnabrück | Im Prinzip ist es doch so: Wenn der Staat jemanden mit einem Joint in der Tasche bestraft, ist das so, als würde er einen Autofahrer bestrafen, der eine Kiste Bier transportiert – denn mit dem Alkohol könnte er sich genauso berauschen wie mit dem Gras. Natürlich ist das ein Vergleich, der im ersten Moment befremdlich wirkt, aber doch die Realität trif...

