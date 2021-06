Von Berlin nach Dänemark : E-Auto für Anfänger: Eine haarsträubende Reise quer durchs Land

Einfach einsteigen und losfahren: Das muss doch auch mit dem Elektro-Auto gehen. Unser Autor hat den Praxis-Test gemacht. Das sind seine Erfahrungen:

Avatar_prignitzer von Tobias Schmidt

16. Juni 2021, 11:00 Uhr

Berlin/Flensburg/Sønderborg | Mit dem E-Auto bis nach Dänemark. Das war unser Ziel und der Weg dahin gar nicht so leicht. Dabei war der Start in Berlin vielversprechend.

Auf der Karte können Sie die Reise nachvollziehen:

Erste Etappe: Von Berlin bis nach...

Nach VW-Angaben hat unser Testwagen ID3 Pro S eine "praxisnahe Reichweitenspanne" von 390 bis 550 Kilometern. Das digitale Cockpit verspricht beim Start in Berlin-Charlottenburg im Sport-Modus immerhin eine Reichweite von 300 km. Bis Schwerin - dem ersten geplanten Zwischenstopp zum Tagesziel Glücksburg bei Flensburg - sind es nur gut 200.

Soweit werden wir ja wohl kommen. Es ist 10 Uhr.

Eine Schubkraft gefühlt fast wie im Flugzeug. Kein Schalten, kaum Motorgeräusche, und ein Fahrassistent, der einem das Bremsen (oder die "Rekuperation", beim Bremsen wird der Akku geladen) und das Beschleunigen abnimmt. Was für ein Fahrerlebnis! Maximal entspannt geht es in Berlin auf die Autobahn Richtung Nordwest.

Tempobegrenzungen und Baustellen verhindern zunächst hohe Geschwindigkeiten, das schont die Batterie. Nach 80 Kilometern kommen wir laut Anzeige noch immer gute 250 Kilometer weit. Die Landesgrenze von Mecklenburg-Vorpommern rückt näher.



Tobias Schmidt

Bei hohem Tempo entlädt sich der Akku sehr schnell

Als die Bahn frei wird, sind wir in Sekundenschnelle auf 166, der ID3-Höchstgeschwindigkeit. Wow. Die aktivierte Sitzmassage löst letzte Verspannungen. Doch der Spaß endet jäh. Bei Tempo 166 entlädt sich der Akku in Windeseile, die Kapazität liegt plötzlich schon unter 20 Prozent. Das Navigationssystem meldet sich, schickt uns dringend zum ungeplanten Stromtank-Stopp ins Industriegebiet Parchim, 25 Kilometer vor dem Etappenziel. Ein wenig nervös rollen wir zur Säule, nutzen die Lade-App "Smoov", die wir schon in Berlin erfolgreich ausprobiert haben, wählen den passenden Stecker "Typ 2", und schon fließt der Strom.



Jetzt wüssten wir gerne, wie lange das dauert. Wir rufen bei der Smoov-Hotline an. Der freundliche Herr fragt nach der Ladesäulennummer, schaut ins System, und sagt: "Der Ladevorgang dauert laut Anzeige sieben Stunden."



Ähm, sieben Stunden?

"Ich würde vorschlagen, Sie rufen nach einer Stunde noch mal an und wir sehen, wie voll der Akku ist." Puh. Beim frühen Mittagessen am Truck-Stopp versuchen wir uns zu beruhigen, sagen das geplante Treffen in Schwerin schon mal ab. Aber Flensburg ist 264 Kilometer entfernt. Da müssen wir heute noch hin, wenn wir nicht im Auto übernachten wollen.

Tobias Schmidt

Knapp zwei Stunden zögern wir mit dem Anruf, dann haben wir wieder die Infohotline an der Strippe. 19,0715 Kilowatt geladen, ein absolutes Schnarch-Tempo. Akkustand: 47 Prozent. Neue Reichweite: 154 Kilometer. Wir wollen den Ladevorgang abbrechen, langsam weiterfahren, um auf der Strecke eine schnellere Säule zu finden, und bitten den Smoov-Mann, das Laden zu stoppen.

Nur ist jetzt der Stecker wie festgeschweißt, lässt sich nicht aus dem Auto ziehen. Der Helfer am Telefon fährt die Ladesäule herunter, bittet, das Auto ab- und wieder aufzuschließen. Nichts geht. Wir stecken am Tankrüssel fest. Himmel hilf. Noch ein Neustart der Säule, nochmal auf- und zuschließen, bis sich der Stecker endlich abziehen lässt. "Da fällt mir echt ein Stein vom Herzen", sagt der Smoov-Mann. Uns auch.

Zweite Etappe: Gestrandet in Bad Oldesloe

Das muss definitiv anders gehen. Wir starten noch mal neu, geben die Route direkt nach Flensburg ein, schalten von Sport- auf Eco-Modus und zuckeln mit Tempo 95 wieder los. Angeblich gibt es ja Schnellladestationen, die das Auto in einer halben Stunde vollkriegen. Also versuchen wir per Sprachassistent einen Super-Charger am Wegesrand zu orten. Und tatsächlich: In Bad Oldesloe am Brenner Moor, fast direkt an der Route, soll so ein Ding stehen, das Navi führt uns hin. Der Plan: In Bad Oldesloe rasch volltanken und dann - mit moderatem Tempo - in einem Rutsch zum Abendessen nach Flensburg. Es ist schon 15.30 Uhr.

In Bad Oldesloe fahren wir erstmal eine Taube platt. Im Rückspiegel flattern die Federn davon. In knapp 30 Jahren ist uns noch nie ein Vogel unter die Räder gekommen. Ist ein Stromer - trotz künstlichem Motorgeräusch - zu leise, um Tiere rechtzeitig zu warnen? Auf jeden Fall ist das kein gutes Omen.

Mit klammen Gefühl im Magen halten wir vor der angeblichen Schnellladesäule. Auch in der Smoov-App wird angezeigt, dass hier ein passender Typ 2-Stecker vorhanden sein soll. Leider stimmt das nicht. Nur zwei andere Stecker. Hinzu kommt, dass die Ladesäule keinen QR-Code zum Einscannen hat, und auch unsere Kreditkarte nicht identifizieren kann. Die bei VW bestellte Ladekarte "We Charge" war nicht rechtzeitig eingetroffen, aber in Wolfsburg beschwichtigte man uns: Kreditkarte funktioniert immer und überall, hieß es von dort.

Tobias Schmidt

Stecker-Wirrwarr an der Ladesäule: Ist das verbraucherfreundlich?

Wir rufen erneut bei Smoov an. Die vertraute Stimme ist ratlos. Was tun? Der Mann sucht lange nach Alternativen. Findet nur wenige Meter entfernt eine andere Säule mit Typ 2-Stecker. Maximale Kapazität: 22 Kilowatt. Das würde wieder Stunden dauern!

Erstmal tief durchatmen. Wenn der ID3-Navi offenbar in die Irre führt, findet vielleicht das Smartphone eine nahe gelegene Schnellladestation? Ja, bei Reinfeld an der A1, 20 Kilometer in die falsche Richtung, steht ein E.ON-Charger. Vorsichtshalber erkundigen wir uns beim Betreiber, ob der Schnelllader auch Typ-2-kompatibel ist. "Wieso, mit dem ID3 können Sie auch CCS nehmen", sagt der Mann. "Das passt."

Okay, wir hätten uns vor der Fahrt mit dem Stecker-Wirrwarr vertraut machen können. Neben Typ 2 (europäischer AC-Standard) gibt es Schuko (für die normale Haushaltssteckdose), CCS zum Schnellladen und CHAdeMO für Gleichstrom. Und noch den Tesla-Stecker... Aber sollte sich das Laden nicht eigentlich von selbst erklären, so einfach sein wie an der "echten" Tankstelle? Schließlich müssen bis 2030 zehn Millionen Stromer über Deutschlands Straßen rollen, also jeder vierte Pkw, damit die Autobauer ihre CO2-Flottenvorgaben erfüllen, damit dank Ökostrom das Klima geschützt werden kann. Um die Leute zum Umstieg von Verbrennern auf E-Autos zu bewegen, müsste das Aufladen doch längst kinderleicht sein - so unser naiver Gedanke.

Kommen wir noch ans Ziel?

Aber noch ist es nicht zu spät. Noch können wir rechtzeitig nach Flensburg kommen.

Mit frischem Mut steuern wir den E.ON-Charger in Reinfeld an, ziehen den Stöpsel unter der Typ-2-Buchse des Autos heraus und stecken den CCS-Turbolader rein. Leider taugt die Smoov-App hier nicht. Also entweder die E.ON-App (vertragspflichtig) herunterladen, oder einen QR-Code scannen, Kreditkartennummer ins Handy tippen, damit es endlich flutscht.

Oder eben nicht. "Der Ladevorgang kann nicht gestartet werden", ist nun auf dem Display der Super-Säule zu lesen.

Anruf bei der E.ON-Hotline. Dort nimmt eine Dame ab. Auch sie hat keine Erklärung. Fährt aus der Ferne die Säule herunter, wieder hoch, empfiehlt das Zu- und Wiederaufschließen des Gefährtes, das nochmalige Scannen des QR-Codes. Uns stehen die Haare zu Berge. Ganz kurz vor dem Nervenzusammenbruch leuchtet es plötzlich grün auf, der Strom fließt, und zwar bis zu 300 kWh! Das Display im Wagen bestätigt: Wir laden mit Hochdruck. Das ist die Wende, das ändert alles. In 30 Minuten ist der Akku bei 80 Prozent.



Um das Laden zu beenden, reicht übrigens ein Fingerdruck aufs Display im Wagen. Dann löst sich auch der Tank-Rüssel. Der Schreck-Moment beim ersten Tank-Stopp war also ein Anfänger-Fehler unsererseits.

Dritte Etappe: Hurra, Glücksburg!

Inzwischen ist es 17 Uhr. In sieben Stunden sind wir 290 Kilometer weit gekommen. Mit einem "normalen" Auto braucht es 4,5 Stunden von Berlin nach Flensburg, wir haben jetzt noch 190 Kilometer vor uns. Aber mit vollem Akku und Tempo 100 sollte das vor Einbruch der Nacht zu schaffen sein.

Die Frage ist ja, ob E-Autos nicht nur als schicker Zweitwagen für "progressive" Großstädter taugen, sondern auch als klimafreundliche Familienkutsche, mit der es sich ohne Stress in den Urlaub reisen lässt, mit der auch mal spontan längere Strecken zurück gelegt werden können, und das auch auf dem Land, und nicht nur von Tech-Freaks und Lade-App-Profis.

Aber wir sind ja noch nicht am Ende unserer Testreise. Und da die Reichweite diesmal im grünen Bereich bleibt, kommen wir um 20 Uhr ein bisschen versöhnt am Strand von Glücksburg bei Flensburg an.

Schön wäre es gewesen, wäre die Ladestation des Hotels nicht seit geraumer Zeit "außer Dienst", obwohl sie in sämtlichen Apps und im Navi als "aktiv" angegeben wird. "Ich kümmere mich drum", sagt der Portier lapidar. So müssen wir noch einmal in die Stadt, um den Wagen auf dem Marktplatz für die Nachtladung anzuschließen, und noch eine halbe Stunde zurück zum Hotelzimmer latschen.



Tarif-Dschungel: Was kostet das E-Auto?

In Glücksburg offenbart sich ein weiteres Ärgernis: Die fast unmögliche Ermittlung der Ladekosten. Auf der Säule heißt es: 50 Cent Startgebühr, 30 Cent pro Kilowattstunde, plus 3 Euro Parkgebühr pro Stunde, die ersten 4 Stunden nicht mitgerechnet.

Bezahlt wird hier übrigens mit EC-Karte, andernorts wird stets nach Kreditkarte gefragt, oder einer Ladekarte, oder einer App... Der Tarif-Dschungel ist undurchdringlich. Die Preise pro Kilowattstunde schwanken zwischen kostenlos, 30 und mehr als 50 Cent. Bei einem Durchschnittspreis von 40 Cent würde die Komplettladung des 77 kWh-Akkus im ID3 knapp 31 Euro kosten - für gut 350 Kilometer bei moderatem Tempo. Mit einem sparsamen Diesel kommt man fürs gleiche Geld etwas weiter.

Vierte Etappe: Hotdog und Softeis statt Strom

Nach unruhigem Schlaf und dem Rückmarsch in die Stadt die freudige Botschaft: 100 Prozent Akkuladung! 400 km Reichweite! Frohgemut fahren wir über die Grenze ins dänische Sonderburg, knapp 60. Den negativen PCR-Test müssen wir nicht vorzeigen.

Auf der hügeligen, kurvigen Landstraße zeigt sich der Wagen von seiner geschmeidigen Seite. Einen Lastwagen überholen? Ein zarter Druck aufs Gaspedal, und man fliegt vorbei. Und weil Stromer so leise sind, wird man nicht zum Störenfried, wenn man durch kleine Ortschaften und sogar dicht an den endlich wieder geöffneten Cafés vorbeigleitet.

Ohne Ladestress ist das Elektroauto-Fahren super. Da sich das Rasen verbietet, geht es ganz ohne Adrenalin. Auch auf Landstraßen lässt sich das Tempo-Management dem Fahrassistenten überlassen, der nicht nur Abstand zum Vorderauto hält, sondern auch Geschwindigkeitsbegrenzungen (und deren Aufhebung) erkennt und von selbst wieder beschleunigt. Aber Achtung: Vor roten Ampeln hält er nicht von selbst! Ein ID3-Highlight: In die Windschutzscheibe werden Tempo und Route projiziert, ein Hauch von Augmented Reality, das ist schon ziemlich cool.

Ausreichend Ladesäulen in Dänemark

An Ladesäulen mangelt es in Dänemark nicht. Auch Schnellladestationen werden angezeigt, das Land gehört zu den Vorreitern der E-Mobilität.

Tobias Schmidt

Am Strand von Sonderburg wird der VW dennoch bestaunt. "Wie weit fährt der denn so", fragt ein Rentner. Tja. Nachdem wir unsere Erfahrungen geschildert haben, wünscht der Herr viel Glück für die Rückreise. Das können wir gebrauchen.



Tobias Schmidt

Weil wir angeblich noch eine Reichweite von 375 Kilometern haben, verzichten wir auf den Ladesäulen-Test im Ausland. Schlimmer als bei uns geht's eh kaum. Nach Hotdog und Softeis geben wir um 15.15 Uhr unser Rückreiseziel ein. 485 Kilometer bis nach Berlin. Ob wir unterwegs nochmal stranden?

Fünfte Etappe: Bloß zurück nach Hause

Klar ist: Mindestens ein weiteres Mal muss der Wagen geladen werden. Damit es beim einen Mal bleibt, ermitteln wir mühsam das Tempo, bei dem die Reichweite auch auf der Autobahn nicht schneller schmilzt als die Restdistanz zum Ziel. Weil auch die Klimaanlage ordentlich Akku (und damit Reichweite) frisst, bleibt sie jetzt ausgeschaltet. Ein echter Härtetest halt. Das Ergebnis: 109 km/h. Also schleichen wir in einem Auto, das in 7,9 Sekunden auf 100 km/h zu jagen ist, durchs Land.

Sieht so die Zukunft der Mobilität aus? Wird das Land der Raser zum Land der Cruiser, wenn 2030 wie geplant ein Viertel der 40 Millionen Pkw Öko-Strom statt Sprit tanken? Nicht unbedingt. Ein Freund ist just zur selben Zeit im Elektro-Porsche von München nach Mülheim an der Ruhr gefahren, mit bis zu 230 km/h in der Spitze. Zwei Tankstopps à 20 Minuten haben ausgereicht.

Auch wir versuchen jetzt, etwas flotter nach Berlin zu kommen, und geben dem Navi noch eine Chance, den passenden Schnelllader zu finden. Wir wissen ja inzwischen, dass wir uns an jeden Turbo-Charger anstecken können.

Frust bei der Suche nach Ladesäulen

Allein: das Hightech-Cockpit schlägt uns eine 150-kw/h-Ladesäule 100 Kilometer vor dem Ziel vor. Kalkulierte Ladezeit: 1,5 Stunden. Das ist uns viel zu lang, das geht doch schneller, wie wir gesehen haben. Also greifen wir wieder zum Smartphone und suchen selbst. Und finden direkt an der Autobahn wieder einen Highspeed-Charger.

Tobias Schmidt

Der gleiche Anbieter wie auf der Hinfahrt, und... das gleiche Desaster: Der Ladevorgang kann trotz gescanntem QR-Code und eingegebener Kreditkartendaten nicht gestartet werden. Wir haben wieder die Infohotline-Dame an der Strippe. Sie fährt die Säule hoch und runter, Auto auf und zu, die Haare stehen zu Berge... Irgendwann läuft doch der Strom. Eine Erklärung hat die Hotline-Helferin nicht. Hat sie viele solcher verzweifelten Anrufe? "Das kommt schon vor, ja", sagt sie.

Die letzten Kilometer werden zäh. Schnell zu fahren, das trauen wir uns nicht. Und auch wenn es der Bordcomputer nicht schafft, uns zu den richtigen Charging-Stationen zu lotsen: Unsere Müdigkeit erkennt er gut, und rät zu weiteren Ruhepausen.

Zu Hause angekommen, suchen wir noch eine Ladesäule für die Nacht. Leider sind die, zu denen wir geschickt werden, entweder besetzt oder stehen unerreichbar hinter Schranken auf Firmengeländen. Versuchen wir halt morgen aufs Neue unser Glück.

