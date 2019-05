Urteils des EuGH : Stechuhr für alle? EU-Staaten müssen Arbeitgeber zu Zeiterfassung verpflichten

Kommt nun die Stechuhr für alle? Laut EuGH müssen Arbeitgeber künftig die Arbeitszeit aller Beschäftigten erfassen.

von afp

14. Mai 2019, 09:44 Uhr

Luxemburg | Arbeitgeber in der Europäische Union müssen die Arbeitszeiten ihrer Arbeitnehmer komplett erfassen. Hierzu verpflichtet die Arbeitszeitrichtlinie und die Grundrechtecharta der Europäischen Union, wie am Dienstag der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg gegen die Deutsche Bank in Spanien entschied. Die in Deutschland übliche Erfassung nur von Überstunden reicht danach nicht aus. (Az: C-55/18)

Mehr Infos in Kürze