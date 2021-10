Kreml-Kritiker : EU-Parlament: Nawalny erhält Sacharow-Preis für Menschenrechte

Der inhaftierte russische Oppositionelle Alexej Nawalny wird Berichten zufolge mit dem Sacharow-Preis des Europäischen Parlaments ausgezeichnet.

Straßburg | Das EU-Parlament hat den Sacharow-Preis für Demokratie und Menschenrechte an den russischen Oppositionellen Alexej Nawalny vergeben. Der prominente Kreml-Kritiker wird mit dem 50.000 Euro dotierten Preis ausgezeichnet, wie das Europäische Parlament am Mittwoch in Straßburg entschied und Parlamentspräsident David Sassoli auf Twitter schrieb: Related ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.