Geregelter Austritt : EU-Parlament billigt Brexit-Vertrag

Das EU-Parlament billigt Brexit-Vertrag. Der Weg für einen geregelten Austritt ist damit geebnet.

29. Januar 2020, 18:47 Uhr

Das Europaparlament hat den Brexit-Vertrag ratifiziert. Die EU-Abgeordneten stimmten am Mittwoch in Brüssel mit großer Mehrheit dafür. Damit ist der Weg geebnet für einen geregelten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union am späten Freitagabend.

Mehr Informationen in Kürze.