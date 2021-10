Ostafrika : EU droht Putschisten im Sudan mit Abdrehen des Geldhahns

Mit einem Putsch hat das sudanesische Militär die Macht im Land übernommen. Jetzt schaltet sich die internationale Gemeinschaft ein und droht mit dem Entzug finanzieller Mittel.

Brüssel | Die EU droht den Putschisten in der ostafrikanischen Republik Sudan mit einem Stopp von Entwicklungshilfezahlungen. Wenn sich an der aktuellen Situation nichts ändere, werde dies schwerwiegende Folgen für das Engagement der EU in dem Land haben, teilte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell im Namen der 27 Mitgliedstaaten mit. Dies schließe die fina...

