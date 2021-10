Bandenkämpfe : Ecuador: Zahl der Toten in Gefängnis steigt auf 118

Verfeindete Gangs hatten in einem Gefängnis um die Kontrolle gerungen und ein Blutbad angerichtet. Die Zahl der Todesopfer hat sich nun weiter erhöht.

Guayaquil | Nach den blutigen Bandenkämpfen in einem Gefängnis in Ecuador ist die Zahl der Toten auf 118 gestiegen. 79 weitere Häftlinge seien bei den gewalttätigen Auseinandersetzungen in der Haftanstalt Guayas N1 nahe der Wirtschaftsmetropole Guayaquil verletzt worden, teilte die Polizei in der Nacht auf Freitag (Ortszeit) mit. Verfeindete Gangs hatten in de...

