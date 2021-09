Chemnitz : Ein Jahr auf Bewährung für Angriff auf jüdisches Restaurant

Der Angriff auf ein jüdisches Restaurant in Chemnitz sorgte 2018 bundesweit für Aufsehen. Nun wurde ein Angeklagter verurteilt - in Haft muss der 30-Jährige aber nicht.

Chemnitz | Drei Jahre nach dem Angriff auf das jüdische Restaurant „Schalom“ in Chemnitz trennen Gastwirt Uwe Dziuballa am Mittwoch vor Gericht nur etwa zwei Meter von einem der Steinewerfer. Während der Mann aus Niedersachsen zu den Vorwürfen beharrlich schweigt, berichtet Dziuballa als Zeuge von der Attacke am Abend des 27. August 2018. Nach nur einem Proze...

