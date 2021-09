Regierung beendet Erkundung : Endlagersuche für Atommüll: Gorleben wird endgültig stillgelegt

Eine Endlageroption weniger, nun definitiv: Das Erkundungsbergwerk Gorleben wird stillgelegt.

Gorleben | Das früher als potenzielles Atommüllendlager betrachtete Bergwerk im niedersächsischen Gorleben wird endgültig geschlossen. Das teilte das Bundesumweltministerium am Freitag in Berlin mit. Das Ministerium habe entschieden, die Bundesgesellschaft für Endlagerung "mit der Stilllegung des Bergwerks zu beauftragen". Mehr in Kürze ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.