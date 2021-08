Afghanistan : Erste Bundeswehrmaschine fliegt Menschen aus Afghanistan aus

Die Rettungsmission der Bundeswehr beginnt stockend. Chaos auf dem Flughafen Kabul verhindert stundenlang den Beginn der Evakuierung. In der Nacht kann dann doch eine Maschine landen.

Kabul/Berlin | Das erste Bundeswehrflugzeug hat den Evakuierungseinsatz in Afghanistan unter schwierigen Bedingungen auf dem Flughafen Kabul begonnen. Nach stundenlanger Verzögerung und Warteschleifen in der Luft konnte der A400M in der Nacht zu Dienstag dort landen. Die Maschine setzte Fallschirmjäger ab, die die Rettungsaktion absichern sollen, nahm auszufliege...

