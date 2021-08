Michael Byrd tötete Ashli Babbitt : Erstürmung des Kapitols: Todesschütze spricht erstmals im Interview

Bei der Erstürmung des US-Kapitols starb Ashli Babbitt, eine der Angreiferinnen, durch die Kugel des Polizisten Michael Byrd. In einem Interview hat er sich erstmals öffentlich dazu geäußert.

Washington | Mit einem Fernsehinterview hat der Polizist, der bei der Erstürmung des US-Kapitols am 6. Januar eine Angreiferin erschossen hatte, seine Identität öffentlich gemacht. In dem am Donnerstagabend (Ortszeit) ausgestrahlten Interview im Sender NBC verteidigte Michael Byrd den tödlichen Schuss auf Ashli Babbitt. Es sei das "letzte Mittel" gewesen, um das L...

