Am Montag : Nächste Abstimmung: Europaabgeordnete diskutieren über Zeitumstellung

Im Europaparlament könnte nun etwas Bewegung in die ansonsten schleppende Diskussion zur Zeitumstellung kommen.

von dpa

03. März 2019, 19:18 Uhr

Brüssel | Die Pläne zur Abschaffung der Zeitumstellung in der EU kommen weiter nur schleppend voran. Im Europaparlament in Brüssel will aber am Montag (ab 15 Uhr) der zuständige Verkehrsausschuss seine Position festlegen.

Der letztendlich entscheidende Rat der Mitgliedstaaten hat sich bislang aber noch nicht auf eine gemeinsame Position verständigt. Dies wäre Voraussetzung dafür, dass die Zeitumstellung wirklich abgeschafft werden kann. Während die EU-Kommission 2019 vorgeschlagen hatte, haben sich andere Parlamentsausschüsse für 2020 ausgesprochen. Der Verkehrsausschuss will nun für 2021 plädieren. Die Abstimmung im Plenum des Europaparlaments ist für Ende März geplant.