Europawahl 2019 : Sozialdemokraten am Boden

Der Rechtsruck in Europa ist besorgniserregend, fataler jedoch ist die Erosion der Volksparteien - vor allem der SPD

von Michael Seidel

26. Mai 2019, 21:02 Uhr

Das Positivste vorweg: Lange hat eine Europawahl nicht mehr so mobilisiert wie diese. Wessen Verdienst das ist, wird Heerscharen von Analysten beschäftigen. Viel spricht allerdings dafür, dass die Friday-for-Future-Bewebung einen gerüttelten Anteil daran trägt. Wenn man sich dann noch anschaut, wie junge Menschen unter 40 Jahren wählten, dann wird klar, dass die klassischen Volksparteien in der jüngeren Generation keine Verankerung mehr hat. Und dass dieser Generation das Thema Klimaschutz und -gerechtigkeit nicht einfach nur wichtiger ist als den älteren Semestern, sondern geradezu ein zentrales Thema – gewissermaßen als Gegenpol zu den Klimaleugnern am rechten Rand des politischen Spektrums.

Wahr ist aber auch, dass an diesem Rand die Zustimmung der Wähler europaweit zugenommen hat. Auch dieses Wutpotenzial hat offenbar mobilisert. Den erhofften Einbruch nach dem Wiener Ibiza-Gate gab es nicht – außer in Österreich selbst. Das beunruhigende ist die strategische Allianz, welche diese Kräfte im neuen EU-Parlament bilden wollen. Was sie mit diesem Einfluss anfangen werden, ist noch unklar. Zumindest ständige Unruhe schüren, das dürfte dieser „nationalistischen Internationale“ gelingen.

Erschreckend war gestern Abend, wie trotzig die düpierten Sozial- und Christdemokraten mit den ewig gleichen Floskeln auf die Ergebnisse reagierten. Wie etwa die CSU nach ihrem schlechtesten Europawahlergebnis aller Zeiten von Rückenwind für ihren Spitzenkandidaten Manfred Weber schwadronieren konnte, erschloss sich nicht. Ebenso wenig, dass auch Wartestands-Kanzlerin Annegret Kramp-Karrenbauer unverdrossen daran festhielt, dass Weber die Spitze der Kommission übernehmen solle. Ein wenig mehr Demut wäre wünschenswert. Gewiss ist die Union nominal der Wahlgewinner und darf Ansprüche anmelden. Angesichts eines Verlustes von über sieben Prozentpunkten gegenüber der letzten Wahl bläst der Union der Wind jedoch eher frontal ins Gesicht, als dass sich daraus ein Rückenwind deuten ließe.

Unfassbar allerdings sind die Prognosen für Großbritannien: Waren nach dem Brexit-Votum insbesondere junge Wähler noch erschrocken, weil ihre Wahlverweigerung damals den Brexiteers den Sieg verschaffte, so wäre jetzt die Chance gewesen, diesen Fehler wettzumachen durch ein deutliches proeuropäisches Wahlergebnis. Stattdessen wird nach den letzten Umfragen ausgerechnet der EU-Verächter Nigel Farage triumphieren. Und in Frankreich führte am Abend Rechtspopulistin Marine Le Pen die Prognosen an – deutlich vor der Partei von Präsident Emanuel Macron.

Die politische Landschaft in Europa sortiert sich nicht nur neu, sie ist in einem gravierenden Umbruch. Unter der jüngeren Wählern haben traditionelle Volksparteien offenbar ausgedient. Die Grünen als eindeutige Wahlsieger zogen ihren Zuwachs vor allem aus den Stimmen der Unter-40-Jährigen.

Rechts der Mitte vermögen es die Unionsparteien selbst mit härtester Law-and-Order-Rhetorik nicht, Wähler von den Populisten zurückzugewinnen. Links der Mitte werden die Grünen mit klarer ökologischer und europäischer Programmatik zur neuen bürgerlichen Volkspartei (zumindest in den Städten). Die SPD hat kaum noch Klientel, weil kaum noch erkennbar ist, wofür sie steht. Liberale und Linke schrammen an der Fünf-Prozent-Schwelle entlang.

Das alles lässt sich mit Kommunikationsdefiziten nicht mehr erklären, gar entschuldigen. Die EU muss nun ernsthaft reformiert werden - und zwar so transparent und nachvollziehbar, dass sich ihre Segnungen für die Menschen weitgehend von selbst erklären. Vielleicht kann die Konfrontation mit den Rechtspopulisten ein Katalysator sein.