Afghanistan : Evakuierung von Botschaftsangehörigen beginnt umgehend

Die ersten Angehörigen der deutschen Botschaft in Kabul sollen noch im Laufe dieses Sonntags aus der afghanischen Hauptstadt ausgeflogen werden.

Berlin | Das hat Außenminister Heiko Maas (SPD) am Abend in Berlin angekündigt. Bereits zuvor hatte Deutschland seine Botschaft in Afghanistan wegen des Vorrückens der Taliban auf Kabul geschlossen und das Personal zum militärischen Teil des Flughafens in der afghanischen Hauptstadt verlegt. Das teilte Außenminister Maas auf Twitter mit. „Die Mitarbeiterinn...

