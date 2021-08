Afghanistan : Evakuierungsaktion der Bundeswehr nimmt Fahrt auf

Das Chaos auf dem Flughafen in Kabul hat sich etwas gelichtet. Die Bundeswehr versucht nun, bei ihrer Evakuierungsoperation einen Zahn zuzulegen. Bald soll sie dafür auch eine solide rechtliche Grundlage haben.

Frankfurt am Main | Nach schwierigem Start nimmt der Evakuierungseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan Fahrt auf. In der Hauptstadt Kabul startete am Mittwoch ein weiterer Militärtransporter mit etwa 180 Menschen an Bord. Damit wurden vom deutschen Militär bereits mehr als 400 Menschen aus mehr als 15 Ländern ausgeflogen. Die Bundesregierung brachte zugleich die recht...

