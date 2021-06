Kandidatur für die Linke : Dieser Ex-GZSZ-Star will in den Bundestag

GZSZ hat schon einige Stars hervorgebracht. In diesem Jahr könnte ein Ex-Darsteller in den Bundestag einziehen.

Erfurt | Echte GZSZ-Fans werden sich an Björn Harras erinnern. Der gebürtige Magdeburger war in gleich zwei Rollen in der Telenovela vertreten. Von April 2009 bis August 2009 spielte er die Rolle des Nils "Driver" Barkhoff, einen Freund von "Lenny" Cöster in einer Nebenrolle. Von 2009 bis 2021 übernahm er eine Hauptrolle und verkörperte Patrick Graf junior. Pa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.