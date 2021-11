Großbritannien : Ex-Premier wirft Johnson Verachtung des Parlaments vor

Der ehemalige birtische Premierminister John Major geht mit dem derzeitigen Amtsinhaber hart ins Gericht. Die Regierung Boris Johnsons habe zu vielen Anlässen ihr Wort gebrochen.

London | Der britische konservative Ex-Premierminister John Major hat eine kräftige Breitseite gegen die Regierung seines Parteikollegen Boris Johnson losgelassen. „Mir als lebenslangem Konservativen erscheint es, dass Vieles von dem, was sie tun, in seinem Verhalten unkonservativ ist“, sagte der britische Regierungschef der Jahre 1990 bis 1997 in einer Rad...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.