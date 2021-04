CDU-Bundestagsabgeordnete : Fall Karin Strenz: Dann rechnen Behörden mit Informationen zur Todesursache

Die Todesursache der CDU-Politikerin ist weiter unklar. In den kommenden Wochen wollen die Behörden mehr wissen.

Wismar | Fast zwei Wochen später ist noch immer nicht bekannt, warum Karin Strenz, CDU-Bundestagsabgeordnete aus Wismar, am 21. März in einem Flugzeug von Kuba nach Frankfurt das Bewusstsein verlor. Die 53-Jährige starb Medieninformationen zufolge nach der Notlandung in Irland, noch bevor sie das Krankenhaus erreichte. Die Staatsanwaltschaft Schwerin wartet...

