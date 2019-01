Luftverschmutzung : Lungenspezialisten gegen Grenzwerte für Feinstaub

Lungenspezialisten stellen aktuelle Studien zur Gesundheitsgefährdung durch Feinstaub und Stickoxide in Frage.

von dpa und Maximilian Matthies

23. Januar 2019, 12:50 Uhr

Berlin | Mehr als hundert Lungenspezialisten bezweifeln den gesundheitlichen Nutzen der aktuellen Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxide (NOx). Sie sehen derzeit keine wissenschaftliche Begründung, die die Grenzwerte rechtfertigen würden, wie es in einer am Mittwoch veröffentlichten Stellungnahme heißt. Warum sind sie dieser Meinung?

Was bezweifeln die Experten genau?

Viele Studien, die Gefahren durch Luftverschmutzung zeigen sollen, hätten laut der Forscher erhebliche Schwächen. Zudem seien Daten in der Vergangenheit einseitig interpretiert worden. Relevante Untersuchungen sei deshalb neu zu bewerten.



Weltgesundheitsorganisation (WHO) und Europäische Union gingen davon aus, dass sich die Lebenserwartung in Deutschland durch die Luftverschmutzung reduziere. So gebe es laut WHO allein durch schädliche Stickstoffverbindungen (NOx) bis zu 13.000 und durch Feinstaub bis zu 80.000 zusätzliche Sterbefälle pro Jahr.



Die Forscher beziehen sich in ihrer Stellungnahme auf diese Ergebnisse. Etwa die gleiche Anzahl an Menschen in Deutschland sterbe demnach im Jahr an Lungenkrebs, der durch Zigarettenrauch bedingt wurde, und an chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD). "Lungenärzte sehen in ihren Praxen und Kliniken diese Todesfälle an COPD und Lungenkrebs täglich; jedoch Tote durch Feinstaub und NOx, auch bei sorgfältiger Anamnese, nie", heißt es in der Stellungnahme.

Wer steckt hinter der Stellungnahme?



Das neue Papier wurde vom Lungenmediziner Dieter Köhler, dem ehemaligen Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie, und drei Ko-Autoren verfasst. Köhler übte bereits öfters Kritik an Studien zu Zusammenhängen zwischen Luftverschmutzung und Todesfällen.

Was wollen die Lungenspezialisten erreichen?

Die Fachleute stellen sich auch gegen ein Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP), das Ende 2018 veröffentlicht worden war. Darin hieß es: "Studien zeigen, dass die Feinstaub-Belastung durch Landwirtschaft, Industrie und Verkehr gesundheitsschädlich ist." Außerdem werden Regularien und Anreize zur Schadstoffvermeidung gefordert. Nun heißt es vonseiten der DGP, die aktuelle Stellungnahme werde "als Anstoß für notwendige Forschungsaktivitäten und eine kritische Überprüfung der Auswirkungen von Stickoxiden und Feinstaub" betrachtet.

Auch der ADAC forderte eine Überprüfung. "Wenn Bürger von Fahrverboten betroffen sind, müssen sie sich darauf verlassen können, dass die geltenden Grenzwerte wissenschaftlich begründet sind", sagte der Vizepräsident des Autoclubs, Ulrich Klaus Becker, am Mittwoch in München.

Die EU-Kommission müsse die wissenschaftliche Grundlage ihrer Grenzwerte rasch unter die Lupe nehmen. "Dies muss Gegenstand des Prüfauftrags für die Luftqualitätsrichtlinie sein, der im Arbeitsprogramm 2019 der EU-Kommission enthalten ist", sagte Becker.

Da aber die Grenzwerte bis auf Weiteres rechtlich bindend blieben, dürften Bund und Kommunen auf keinen Fall in ihren Bemühungen nachlassen, Fahrverbote zu vermeiden. "Die begonnenen Maßnahmen zur Erneuerung der Fahrzeugflotte, zur Stärkung des öffentlichen Verkehrs und zur intelligenten Verkehrssteuerung müssen fortgesetzt werden", forderte der ADAC-Vizepräsident.

