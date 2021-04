Demos in Berlin : Festnahmen bei Protesten gegen die Corona-Notbremse

In Berlin demonstrieren Tausende gegen die Corona-Politik. Einem Polizeisprecher zufolge gab es Dutzende Festnahmen.

Berlin | Tausende protestieren in Berlin gegen die Corona-Politik. Demonstranten skandieren Rufe wie "Friede, Freiheit, keine Diktatur". Auf einem Plakat steht: "Nein zum Bürgerentmächtigungsgesetz". Auf der Straße des 17. Juni versammelten sich am Mittwochvormittag immer mehr Demonstranten, während der Bundestag über das geänderte Infektionsschutzgesetz be...

