Terrorverdacht : Festnahmen nach tödlicher Autoexplosion in Liverpool

Vor einer Frauenklinik im Zentrum der nordwestenglischen Stadt Liverpool explodiert ein Auto, ein Mensch verliert sein Leben. Die Anti-Terror-Einheit übernimmt die Ermittlungen. Kurz darauf werden Verdächtige gefasst.

Liverpool | Nach der Explosion eines Autos mit einem Toten in Liverpool hat die Polizei drei Männer wegen Terrorismusverdachts festgenommen. Ein Mann war bei dem Vorfall am Sonntagvormittag vor einer Frauenklinik in der nordwestenglischen Stadt getötet worden. Ein weiterer wurde verletzt. Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein Taxi gehandelt haben. Der Verletzte...

