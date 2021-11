Belarus : Flüchtlinge an der EU-Grenze: Was Sie zur Lage heute wissen müssen

In den Wäldern an der polnisch-belarussischen Grenze hungern, frieren und sterben Menschen. Was kann, was wird gerade gegen die Krise getan? Ein Lagebericht.

Brüssel/Warschau | Tausende Flüchtinge kampieren an der belarussisch-polnischen Grenze. Sie reisten mit Unterstützung der Regierung in Belarus dorthin, lautet der Vorwurf aus der EU. Angesichts steigender Migrantenzahlen bereiten die EU-Staaten jetzt den Boden für Sanktionen gegen beteiligte Fluggesellschaften. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki warf der belaru...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.