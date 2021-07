Im Hochwassergebiet : Inmitten der Flutkatastrophe sorgt ein lachender Laschet für Empörung

Ein lachender Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat beim Besuch im vom Unwetter heimgesuchten Erftstadt in Nordrhein-Westfalen für empörte Reaktionen gesorgt.

Erftstadt | "Ich bin wirklich sprachlos", schrieb dazu unter anderem SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Samstagnachmittag auf Twitter und verlinkte auf ein in den Online-Netzwerken kursierendes Video. Darin lacht Laschet im Hintergrund zusammen mit Umstehenden, während ein sichtlich betroffener Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Betroffenen in der Kat...

