Kritik am Mitgliederentscheid : Forsa-Chef: "Die SPD ist in der Auflösung begriffen"

Die SPD verliert immer mehr Anhänger. Forsa-Chef Manfred Güllner sieht vor allem einen Grund dafür.

von Marie Busse

08. Oktober 2019, 01:00 Uhr

Osnabrück | Forsa-Chef Manfred Güllner glaubt nicht, dass ein neues Führungsduo die Sozialdemokraten aus der anhaltenden Krise führen kann. „Die SPD ist in der Auflösung begriffen. Ein neuer Vorsitzender wird das nicht ändern“, sagt der Chef des Meinungsforschungsinstitutes im Gespräch mit unserer Redaktion. Bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg hatte die Partei bereits massive Verluste erlitten. Auch bundesweit sieht es nicht besser aus: Jüngste Umfrageergebnisse sehen die Partei bei rund 14 Prozent. „Die SPD hat die Mitte verloren“, konstatiert Güllner.

Jens Jeske/www.jens-jeske.de





Prominentester Kandidat im Rennen um den Parteivorsitz ist Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz, der gemeinsam mit der ehemaligen brandenburgischen Landtagsabgeordneten Klara Geywitz antritt. Forsa-Chef Manfred Güllner bezweifelt, dass die Entscheidung für eine Teamlösung hilfreich ist: „Scholz hätte Führungsstärke bewiesen, wenn er allein kandidiert hätte.“ Dennoch bleibt er laut Güllner der aussichtsreichste Bewerber: „Scholz hat einen Bonus, weil er als Finanzminister und Vizekanzler prominent ist.“

Das System der Doppelspitze hält der Forsa-Chef jedoch grundsätzlich für „Unfug“, weil die Duos unausgewogen seien. Das offenbare ein weiteres Problem der Partei: „Durch die vielen unbekannten Kandidaten ist deutlich geworden, dass die Personaldecke sehr dünn ist.“

Zweifel am Mitgliederentscheid

Auch am Erfolg des basisdemokratischen Wettbewerbs um die Parteispitze mit seinen 23 Regionalkonferenzen zweifelt der Forsa-Chef. „Den Bürgern ist es egal, ob der Vorsitzende per Mitgliederentscheid oder auf einem Parteitag gewählt wird“, sagt Güllner. Die Mitgliederbefragung führe vielmehr dazu, dass sich die SPD nur mit sich selbst beschäftige. Viel wichtiger sei jedoch, dass die Partei endlich darüber nachdenke, wie sie seit dem Jahr 1998 an die 13 Millionen Wähler habe verlieren können. „Das tut sie aber gerade nicht, wenn sie immer weiter nach links schwenkt“, kritisiert Güllner.

Bis Ende Oktober haben die sieben Kandidaten-Duos noch die Möglichkeit, sich ihren Genossen zu präsentieren und für sich als Nachfolger von Andrea Nahles zu werben. Bis zum 25. Oktober können die 438000 SPD-Parteimitglieder online und per Brief wählen. Das Ergebnis soll am 26. Oktober feststehen.

Endgültige Entscheidung auf dem Bundesparteitag

Sollte keines der Teams mehr als die Hälfte der Stimmen bekommen, wird es einen zweiten Mitgliederentscheid geben – gewissermaßen eine Stichwahl zwischen den beiden erfolgreichsten Duos. Den Gewinner schlägt der Parteivorstand beim dann folgenden Parteitag vor, der vom 6. bis 8. Dezember stattfinden wird. Auf dem Parteitag will die SPD auch die bisherige Arbeit der Bundesregierung bewerten. Bislang wird erwartet, dass sie dann auch über die Fortsetzung des Bündnisses mit der Union entscheidet.

Der nächste wichtige Stimmungstest erwartet die Partei allerdings schon früher: Ende Oktober wählt Thüringen ein neues Parlament. Nach aktuellen Umfragen liegt die SPD bei gerade einmal neun Prozent.