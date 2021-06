Bundestagswahl 2021 : Deshalb ist die Sachsen-Anhalt-Wahl kein Gradmesser für den Bund

30 Jahre nach der Wiedervereinigung liegen die Parteipräferenzen in Ost und West weit auseinander.

Berlin | Forsa-Chef Manfred Güllner warnt davor, die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am Wochenende überzuinterpretieren. Aktuelle Umfragen sagen der AfD mehr als zwanzig Prozent voraus. Abgesehen von der CDU finden sich die meisten übrigen Parteien in dem Bundesland bei um die zehn Prozent. Das, so Güllner, lasse sich aber nicht auf den Bundest...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.