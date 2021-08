Bundestagswahl : Forsa-Umfrage: SPD erstmals seit Jahren vor Union

Es bleibt spannend kurz vor der Bundestagswahl im September. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz kann seinen Lauf offenbar fortsetzen. Forsa sieht die Sozialdemokraten inzwischen erstmals vor der Union.

Berlin | Gut einen Monat vor der Bundestagswahl ist die SPD erstmals seit Jahren in einer Sonntagsfrage wieder stärkste politische Kraft in Deutschland. Im am Dienstag veröffentlichten Trendbarometer des Forsa-Instituts für RTL und n-tv kommen die Sozialdemokraten auf 23 Prozent, die Union erreicht 22 Prozent. Die SPD gewinnt im Vergleich zur Vorwoche zwei ...

