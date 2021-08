Längster Krieg der USA : Bild mit Symbolkraft: Letzter US-Soldat verlässt Afghanistan

AFP PHOTO / JACK HOLT / US CENTCOM

Das grünstichige Bild von General Chris Donahue, der die Laderampe eines Transportflugzeugs betritt, dürfte in die Geschichte eingehen.

Kabul/Washington | Dieses Foto könnte zum Symbol des amerikanischen Abzugs aus Afghanistan werden: Aufgenommen durch ein Nachtsichtgerät zeigt das grünstichige Bild Generalmajor Chris Donahue, den letzten US-Soldaten, der Afghanistan verlässt. Der Kommandeur der 82. Luftlandedivision steigt auf dem Internationalen Flughafen in Kabul am späten Montagabend in voller Ka...

