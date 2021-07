Corona-Pandemie : Frankreich verschärft wieder Corona-Regeln

Frankreich ist zurzeit mit einer vierten Corona-Welle konfrontiert und hat große Sorge, dass diese könne „sehr hoch“ ansteigen könnte. Nun werden erneut Corona-Maßnahmen ergriffen.

Paris | Im Kampf gegen eine neue Corona-Welle gelten in Frankreich verschärfte Corona-Regeln. Im Kino, Theater oder Museum ist von heute an ein negativer Corona-Test oder ein Impf- oder Genesungsnachweis notwendig. Das gilt, sobald mehr als 50 Menschen zusammenkommen. Die Änderungen hatte Staatschef Emmanuel Macron in der zurückliegenden Woche angekündigt....

