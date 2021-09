Terrorgruppe : Französische Soldaten „neutralisieren“ IS-Ableger-Anführer

Schlag gegen die Terrorgruppe Islamischer Staat in der Sahelzone (ISGS): Laut Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wurde ein Anführer „neutralisiert“.

Paris | Französische Streitkräfte haben den Anführer eines Ablegers der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) in der Sahelzone außer Gefecht gesetzt. Das twitterte der französische Präsident Emmanuel Macron. Der Anführer der Terrorgruppe Islamischer Staat in der Sahelzone (ISGS), Adnan Abu Walid al-Sahrawi, sei „neutralisiert“ worden. In der französisc...

