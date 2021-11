Corona-Impfstoff-Hoffnung : Französischer Totimpfstoff: EU schließt Vertrag mit Valneva ab

Die EU hat den Vertrag mit dem Pharmaunternehmen Valneva über den Kauf seines potenziellen Impfstoffs gegen Covid-19 genehmigt.

Brüssel | Die Europäische Kommission hat am Mittwoch mitgeteilt, den Vertrag mit dem französischen Pharmaunternehmen Valneva genehmigt zu haben. Das Unternehmen forscht an einem Corona-Totimpfstoff. Erste Studien waren positiv. Eine Zulassungsprüfung in der EU rückt damit näher. Weiterlesen: Impfung für Skeptiker? Wie der Valneva-Totimpfstoff wirkt Der Ve...

